Meunier: Çok fazla duygu ve yoğunluk vardı

Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, ilk kez forma giydiği Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Thomas Meunier, "İlk maçımı kesinlikle unutmayacağım. Çok fazla duygu ve yoğunluk vardı. İlk yarı iyiydik ama maçı kazanacağımıza rakibimizi ikna edemedik. İkinci yarıda daha fazla istedik ve sonuç olarak kazandık." dedi.

Performansla ilgili konuşan yıldız isim Thomas Meunier, "Kalitemi artıracağıma inanıyorum. Takım arkadaşlarım da bana yardımcı olacak. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışacağım. Takımımızda çok kaliteli oyuncular var." ifadelerini kullandı.