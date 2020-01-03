03.01.2020 12:24 - Güncelleme: 03.01.2020 12:24

ZEKERİYA ALP

“Kadromuzda çok tecrübeli isimler var, bu hakemler kariyerinin sonuna gelecek. Birçok yeni isme görev verdik. 43'ün üzerinde yaşı olan 7 hakemimiz var. Yeni arkadaşları kazanmak zorundayız, yeni jenerasyon yapmalıyız. Sabredersek meyvelerini alacağız”

“VAR’IN KATKISI İNKAR EDİLEMEZ”

“VAR'ın futbola katkısı inkar edilemez. Avrupa ile karşılaştırdığımızda olumlu buluyorum. Avrupa'da birçok ülkede VAR konusunda kaos var”

“HAKEMLİĞİ DAHA ÇOK ZORLAŞTIRDIK”

"Ülkemizde hakemlik yapmak çok zor bir görev. Üzülerek söylüyorum ki bu görevi daha çok zorlaştırdık. Bir taç, bir faul için bildirimler oluyor, sosyal medyada senaryolar üretiliyor"

“HAKEMLERİMİZİN DÜRÜST MAÇ YÖNETMEKTEN BAŞKA NE GÖREVİ OLABİLİR?”

"Bir hakemimizin dürüst maç yönetmekten başka ne görevi olabilir? Umarım ligin ikinci devresi daha huzurlu bir ortamda oynanır"

ZORLU’DAKİ GÖRÜŞME HAKKINDA

“TFF Başkanı'nın davetiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile gerçekleşen görüşmede benim bulunmamın ana sebepleri IFAB raporu, hakem atamaları ve hakem kararlarıyla ilgiydi.

Atama sistemlerini kendilerine anlattık. Hakemlerin bir sonraki hafta VAR'da görev aldığını söyledik. Bunu düşünememişler. Her hafta maç verdiğimizi düşünmüşler, konu bundan ibaret.

Zekeriya Alp olarak TFF Başkanımız Nihat Özdemir olduğu müddetçe herkesle her yerde görüşürüm. Herkese eşit mesafedeyiz.

Toplantının yeri konusunda yapılan eleştirileri anlıyorum ancak şunu söylemek isterim ki adaletin yeri olmaz.”

“FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEMLERİYLE GÖRÜŞTÜK”

"Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemleriyle rutin bir görüşme yaptık, bunu hep yaparız. Pozisyonları değerlendirdik. Bu rutin görüşmenin sorgulama olarak yansıtılması bizi üzdü. Hakemlerimizle her zaman, her yerde görüşürüm. Bunun için talimat almam"

“DERBİYE ÖNCE HALİL UMUT MELER’İ ATAMIŞTIK”

“Fenerbahçe-Beşiktaş maçına haftalar önce Halil Umut Meler'i atadık ama son hafta iki takım da kaybedince ve medyada açıklamaları olunca yerine Cüneyt Çakır ve ekibine görev verdik.”

“KOÇ İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORUM”

“Koç ile yaptığım çalışmada 30 yılı doldurdum, bu çalışma için de gurur duyuyorum. Sezon başında da bu durumu TFF Başkanı'na ilettim, bana bizim en büyük sponsorumuz Arçelik dedi.

Koç Grubu'yla ticari ilişkimiz toplumu neden bu kadar ilgilendiriyor. Koç Grubu'yla ticari ilişkimiz bana göre etik.

Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan benim üniversiteden oda arkadaşım. Yıllardır arkadaşım. Ne var bunda. Sonradan olma şeyler değil bunlar. Bir şey aramaya gerek yok buralarda.”

“KEŞKE O TOPLANTIYI ZORLU’DA YAPMASAYDIK”

“Mekan Zorlu, herkese açık. Valeler var. Arabadan peş peşe indik. Gizli saklı bir şey yapacak olsak herhalde orada yapmazdık ama keşke bu toplantıyı orada yapmasaydık ama federasyon başkanın zaman ve mekan olarak uygun gördüğü bir toplantıydı."

OĞUZ SARVAN

“HİÇBİR HAKEM TALEP GELMESİNE RAĞMEN VAR’A GİTMEMEZLİK YAPAMAZ”

“Hakemin VAR'a gitmesi için birtakım prosedürler var. Hiçbir hakem talep gelmesine rağmen VAR'a gitmemezlik edemez”

KALECİNİN PENALTI İHLALİ

“Kalecinin penaltı vuruşundan önce çok açık bir şekilde çizgi ihlali varsa penaltı tekrar edilmeli diye bir talimat var. Eğer kaleci abartılı bir şekilde çıkmıyorsa talimata göre tekrar edilmeyebiliyor.”

“HAKEMLERİMİZ VAR İÇİN YETERLİ DEĞİL”

“Hakemin alacağı düşük bir puan, o hakemin dinlendirilmesine neden oluyor. Hakemlerimiz saha için yeterli ama VAR'da görev almak için yeterli değil, zar zor hakemlerimize VAR görevi veriyoruz.”

VAR KAYITLARINA DAİR

“VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ilgili olarak sanırım bir manipülasyon yapıldığı şüphesi var. Hem görüntü hem de ses kaydı varken, nasıl bir manipülasyon yapılabilir?”

HAKEM NOTLARI NASIL VERİLİYOR

“Hakem raporları gözlemci notlarının ardından bilgisayar tarafından otomatik olarak nota çevriliyor.”

“İLK YARININ EN YÜKSEK PUANLI HAKEMİ ALİ PALABIYIK”

“İlk yarının en yüksek puan alan hakemi Ali Palabıyık.”

“HAKEMLERİ HER HAFTA TESTE SOKUYORUZ”

“Her hafta hakemlere 5 soruluk bir test gidiyor. Gün boyunca o sorulara cevap vermeleri gerekiyor. İster kafadan, ister kural kitapçığına bakarak yapabiliyorlar. Amacımız kural kitapçığını sık sık okumalarını sağlamak.”

DERBİDE SERDAR AZİZ VE VİDA ARASINDAKİ POZİSYON

“Serdar Aziz ve Vida'nın pozisyonun da hakem ve VAR hakemi arasında prosedüre uygun bir konuşma olmuş. VAR hakemi sormuş, hakem de ikili mücadele demiş. İnceleme sonrası ortak karar almışlar. Hakemlerle karar hakkında hemfikir değiliz ama bir art niyet yok.”