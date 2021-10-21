İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2021 Perşembe / 15 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,4392
  • EURO
    11,0074
  • ALTIN
    541.224
  • BIST100
    1422.34
Spor

MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa etti.

21 Ekim 2021 Perşembe 13:44 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 13:52
ABONE OL

Merkez Hakem Kurulu'nda üyelikten istifa eden Metin Tokat'ın ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Bu kez MHK Başkanı Serdar Tatlı, istifa kararı aldı.

Kulüpler Birliği Vakfının, yapısal değişiklik talebi Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) karşılık bulurken taraflar arasında, hakem kararlarının tartışmalardan uzak bir boyuta taşınması için görüşmeler sıklaştı ve ortak çalışmalar yapılmaya başlandı.

Bu gelişmenin ardından MHK Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti. Serdar Tatlı'nın istifası sürpriz bir karar olarak değerlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, kısa bir süre içerisinde bu istifa ile ilgili olarak açıklama yapması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.