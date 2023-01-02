MHK'den Ali Koç'u yalanlayan atama!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Yasin Kol'u 2 ay 25 gün, Ali Palabıyık'ı ise 2 ay 10 gün sonra ligde bir maça hakem olarak atadı.

Beşiktaş'tan çok sert açıklama "Yasin Kol'un kasıtlı kolları..." Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında heyecan yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. TFF'nin resmi sitesinden de bu hafta oynanacak 9 karşılaşmada düdük çalacak hakemler duyuruldu. Açıklanan listede MHK'nin iki ataması dikkat çekti.müsabakasında görevlendirilenilemaçının hakemi olan, ligde aylar sonra bir mücadeleye hakem olarak atandı. MHK'dan Yasin Kol açıklaması! "Bu sabah kendisiyle görüştük ve..." Yasin Kol, Süper Lig'de en son 8 Ekim 2022 tarihinde oynanan ve konuk ekibin 2-1 kazandığı İstanbulspor - MKE Ankaragücü karşılaşmasını yönetmişti. Ali Palabıyık ise 23 Ekim 2022'de Galatasaray ile Conredon Alanyaspor'un 2-2 berabere kaldığı maçta düdük çaldı.

Yasin Kol 2 ay 25 gün, Ali Palabıyık da 2 ay 10 gündür Süper Lig'de hakemlik görevini üstlenemiyordu.

ALİ KOÇ, "YASİN KOL'UN HAKEMLİĞİ BİTİRİLECEK" DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor - Beşiktaş maçındaki yönetimi nedeniyle eleştirilen Yasin Kol'un Süper Lig'de bir daha görev alamayacağını iddia etmişti.