13 Ağustos 2020 Perşembe 22:20 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 22:20

Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Japonya'da Kashiwa Reysol forması giyen Michael Olunga oldu. Siyah-Beyazlılar'ın Japonya'daki performansıyla dikkatleri çeken Kenyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Fransız basınından Foot Sur 7, oyuncuyla Lens'in ilgilendiğini aktarırken Goal'ün haberine göre ise Olunga'nın bir diğer talibi de Beşiktaş... Siyah-Beyazlılar'ın Kashiwa Reysol forması altında sergilediği performansla dikkatleri üzerine geçen Olunga'yı kadrosuna katmak adına çalışmalara başladığı aktarılmakta.

REKOR KIRMIŞTI



2019-20 sezonunda takımı Kashiwa'nın Kyoto Sanga'yı 13-1 mağlup ettiği maçta 8 gol atarak Japonya'da bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu kıran Olunga, sezonu da 27 gol ile tamamlamış ve takımının Japonya 1. Ligi'ne yükselmesini sağlamıştı. Bu sezona da etkili başlayan Kenyalı golcü, 5-1 kazanılan Vegalta Sendai maçında hat-trick yapmayı başarmıştı.