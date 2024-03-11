İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2024 Çarşamba / 4 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,097
  • EURO
    35,1906
  • ALTIN
    2243.04
  • BIST100
    8910.23
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Michael Owen: Arda emin ellerde, güvenin
Spor

Michael Owen: Arda emin ellerde, güvenin

Dünyaca ünlü eski futbolcu Michael Owen, milli yıldızımız Arda Güler hakkında konuştu.

11 Mart 2024 Pazartesi 23:11 - Güncelleme:
Michael Owen: Arda emin ellerde, güvenin
ABONE OL

İngiliz eski futbolcu Michael Owen, milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Madrid'deki günleri hakkında konuştu.

"DAHA KÜÇÜK BİR TAKIMA GİDİP HER MAÇ OYNAYABİLİR"

İspanyol basınından AS'a konuşan Owen, "Arda'nın az süre aldığının farkındayım ama benzer bir süreci ben de yaşamıştım. Genç yaştayken kariyerinizde böyle bir denge oluyor. Daha küçük bir takıma gidip her maçta oynayabilirsiniz ya da mücadele edip her hafta dünyanın en iyileriyle antrenman yaparsınız. Bu paha biçilemez bir deneyim." ifadelerini kullandı.

Phil Foden'ı örnek gösteren Owen, "Manchester City'deki Phil Foden'a bakın, istatistikleri oldukça düşüktü ve daha 23 yaşında. Ancak Guardiola onunla yakından ilgilendi ve bugün olduğu oyuncu haline getirdi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN UMUTLARINI SIRTINDA TAŞIYOR"

Arda'nın Real Madrid'de emin ellerde olduğunu söyleyen Owen, "Pozisyonunda Toni Kroos ve Luka Modric gibi oyuncular var, Arda orada emin ellerde. Ancak Kroos ve Modric sonsuza kadar orada olmayacak. Yani genç oyunculara fırsat doğacak." dedi.

Türkiye'nin Arda'ya çok değer verdiğini söyleyen İngiliz futbolcu, "Bir ülkenin umutlarını sırtınızda taşımak nasıl bir his bilirim. Ancak yeniden söylüyorum, Arda emin ellerde. Sürece güvenin. Ancelotti gibi bir teknik adam bu durumları kolaylıkla yönetebilir." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.