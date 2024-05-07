Michael Owen'dan Erik ten Hag hakkında sert açıklamalar!

İngiltere Premier Lig'de ve Avrupa'da bu sezon beklentilerin altında kalan Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın geleceği tartışılmaya devam ediyor.

İngiliz eski futbolcu Michael Owen, Hollandalı teknik adamın gelecek sezon takımın başında yer almayacağını söyledi.

Owen, "Erik ten Hag gelecek sezon Manchester United'ın başında olamaz! Bunu hak edecek kadar iyi bir teknik adam değil!" dedi.

LİGDEKİ DURUMU

Erik ten Hag yönetimindeki takım, bu sezon 35 maçta topladığı 54 puanla ligde 8. sırada yer alıyor.

PREMİER LİG'DE KÖTÜ REKOR

Manchester United, son aldığı Crystal Palace mağlubiyetiyle birlikte tarihinde ilk kez bir Premier Lig sezonunda 13 maç kaybetti.