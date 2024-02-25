Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe'de sonradan oyuna giren Michy Batshuayi, takımını galibiyete götüren golü kaydetti. Öte yandan Belçikalı yıldızın performansı dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, karşılaşmanın 77. dakikasında Edin Dzeko'nun yerine oyuna girdi.

GOLÜNÜ ATTI GALİBİYETİ GETİRDİ

Maçın 90+4. dakikasında, Kasımpaşa ceza sahasına gelen top sonrası Fenerbahçeli oyuncular topun Yunus Emre Gedik'in eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, penaltıda kaleci Ali Emre'yi geçemedi fakat Batshuayi, dönen topu ağlara gönderdi. Bu golün ardından Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA DA GALİBİYET GOLÜ ATMIŞTI

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçta oyuna sonradan giren Michy Batshuayi, karşılaşmanın 90+4. dakikasında penaltıdan fileleri havalandırmıştı. Sarı-lacivertliler, bu golle birlikte 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

18 GOLE ULAŞTI

Michy Batshuayi, bu sezon sarı-lacivertli ekip ile 31 resmi maça çıktı. Belçikalı futbolcu, söz konusu müsabakalarda 18 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve bunun yanında da 3 kez takım arkadaşlarına gol pası veridi.