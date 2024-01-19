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Spor

Michy Batshuayi, Belçika'yı salladı! ''Kupa maçında gösteri yaptı''

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 6 gol ile mağlup eden Fenerbahçe'nin 4 golüne imza atan Michy Batshuayi ülkesinde gündem oldu. Başarılı golcünün performansına dikkat çekilirken milli takım için de gönderme yapıldı. İşte detaylar...

19 Ocak 2024 Cuma 09:00 - Güncelleme:
Michy Batshuayi, Belçika'yı salladı! ''Kupa maçında gösteri yaptı''
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u 6-0 yenerken, gollerin dördünü Belçikalı yıldız Michy Batshuayi kaydetti. 30 yaşındaki oyuncunun bu performansı ülkesi Belçika'da da gündem oldu.

"BATSHUAYI'DEN GÜÇ GÖSTERİSİ"

Walfoot; "Batshuayi'den güç gösterisi" başlığını atarken, haberin içeriğinde; yıldız oyuncunun Fenerbahçe'yi üst tura taşıdığına vurgu yapıldı.

"TEDESCO GÖRDÜN MÜ?"

"Voetbalnieuws" ise Batshuayi üzerinden milli takım teknik direktörü Domenico Tedesco'ya gönderme yaptı. "Tedesco, Batshuayi'yi gördün mü?" bağlığını atan haber sitesi; Batshuayi'nin EURO 2024 kadrosunda olması gerektiğini ve milli takımın buna ihtiyacı olduğunu vurguladı.

"BATSHUAYI GÖSTERİ YAPTI"

ligablatt da "Batshuayi gösteri yaptı, kupa maçında dört gol attı" manşetiyle haberi duyurdu. "Voetbalzone" adlı site de Belçikalı yıldızın her geçen gün performansını daha da yukarıya çektiğini ve bunun milli takıma da çok olumlu şekilde yansıyacağını yazdı.

BU SEZON NE YAPTI?

Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 13 gol attı ve 3 asist yaptı.

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