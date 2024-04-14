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Spor

Michy Batshuayi: Fenerbahçe'nin gücünü sergiledik

Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin 2. golünü atan Michy Batshuayi, maçın ardından görüşlerini aktardı.

14 Nisan 2024 Pazar 22:36 - Güncelleme:
Michy Batshuayi: Fenerbahçe'nin gücünü sergiledik
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Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi, 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçı sonunda açıklamalarda bulundu.

Batshuayi maçı değerlendirerek, "Açıkçası komplike ve zor bir maçtı. İlk yarı kötüydük, kabul etmek gerek. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Devre arasında maçla ilgili çok konuştuk ve hocamız, bize gerçekleri anlattı. Bir şeyleri değiştirmeliydik ve değiştirdik, güçlü bir reaksiyon gösterdik. İkinci yarı Fenerbahçe'nin gücünü sergiledik!" dedi.

Doktorlara teşekkür eden Batshuayi, 'Sakatlıktan dönüş yaptım. Her şey yolunda. Takım içerisinde çok sakat var ama bu da normal, çok fazla maç oynuyoruz. Hafta içi bu maça çok çalıştım, bu maçta olma adına. Diğer sakat oyuncuların da dönmesi çok iyi. Umarım bu sakatlıklar daha fazla olmaz. Ligin sonundaki hedeflerimize bu şekilde ulaşabiliriz. Doktorlarımıza, fizyoterapistlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden yıldız isim, "İnsanlar beni gayet iyi tanıyor. Kulüp içerisinde iyi çalışan insanları tebrik etmek, takdir etmek istiyorum. Gol atınca doktorlara, fizyoterapistlere teşekkür ettim. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar." yorumunu yaptı.

Batshuayi son olarak, "Fenerbahçe kadın basketbol takımını tebrik ediyorum. Zafer elde ettiler. Onları kutluyorum. Her branşta kazanmak çok güzel." cümlelerini sarf etti.

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