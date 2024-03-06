Michy Batshuayi: Hocamız bana fazlasıyla güveniyor

Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Union Saint-Gilloise karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Michy Batshuayi, "Karmaşık bir maç olacak. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Hafife almamalıyız ve bunun bilincindeyiz. Genel anlamda güzel bir maç olacak." dedi.

Yıldız golcü sözlerine devam ederek, "Benim açımdan büyük mutluluk burada olmak. Ailem yarın maçta olacak. Böyle bir ambiyansta maç oynamak benim için büyük bir keyif olacak. Benim büyüdüğüm yer burası. Beni izleyenlerin önünde iyi bir performans ortaya koymak istiyorum." yorumunu yaptı.

'HOCAMIZ BANA GÜVEN VERİYOR'

Oynayıp oynamamasıyla ilgili konuşan Batshuayi, "Hocamızla iyi anlaşıyorum. Bana fazlasıyla güveniyor. Elbette her oyuncu gibi ben de oynamak istiyorum. Oynayarak da gol atmak istiyorum. Hocamız beni ne zaman kullanması gerektiğini iyi biliyor. Netice itibariyle patron o." ifadelerini kullandı.

Belçika futbolu gelişimi içinde yorumda bulunan yıldız isim, "Belçika futbolunun gelişiminden dolayı gururluyum. İyi takımlar var ve sürekli gelişiyorlar. Bu gelişimi takdir ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

'GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ'

Batshuayi sözlerini, "Ofansif anlamda tehlikeli olan bir takıma karşı oynayacağız ama biz de güçlü bir takımız ve takım arkadaşlarıma güveniyorum." şeklinde noktaladı.