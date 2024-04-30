Fenerbahçe'de bu sezon skor ürettiği her maçta takımı galibiyete taşıyan ve kariyer rekorunu tekrarlayan Michy Batshuayi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

KARİYERİNE FENERBAHÇE'DE DEVAM EDECEK

Michy Batshuayi, kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek. Sezon başında Premier Lig'in kapısından dönen Belçikalı golcü, en az bir yıl daha sarı-lacivertli takıma hizmet edecek.

OPSİYONU KULLANILACAK

Bu sezon skor ürettiği her maçta Fenerbahçe'ye galibiyet yaşatan, ligde kulübeden gelerek en çok gol atan oyuncu olan 30 yaşındaki Belçikalının sözleşmesindeki bir yıllık opsiyon kullanılacak. Takımda herkes tarafından sevilen Batsman de Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Başta İngiltere ve Belçika olmak üzere Avrupa'dançok sayıda talibi olsa da Fenerbahçe'de mutlu olan Michy Batshuayi, şampiyon olmadan gitmek istemediğini vurguluyor.

İMZALAR ATILACAK

Belçikalının sarı lacivert tercihinde, senelik 3 milyon euroluk gelirin de etkisi var ki, bu ücreti Batsman'e İngiliz ekipleri bile sunmuyor. Yine de her şey sezon sonunda netlik kazanacak. "Masaya oturup konuşacağız" diyen Batshuayi, Fenerbahçe'den sürpriz bir istekte bulunmaz ya da son dakikada cazip bir teklif gelmezse imzalar tazelenecek.

ONDAN VERİMLİSİ YOK

Toplam 40 maçta 1659 dakika sahada kalan Belçikalı; 23 gol, 3 asistle, 63,80 dakikada bir skor katkısı sağlayarak takımının en verimli ismi oldu.