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Spor

Michy Batshuayi için yeni sözleşme yolda

Bu sezon oyuna sonradan dahil olarak inanılmaz bir performans sergileyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi için yeni sözleşme yolda.

Akşam1 Mayıs 2024 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
Michy Batshuayi için yeni sözleşme yolda
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Ara transferde takımdan ayrılacağı konuşulan Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, bu sezon özellikle sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda attığı gollerle Fenerbahçe'ye birçok kez hayat verdi. Son dakika golleriyle dikkat çeken Belçikalı golcü, ligde 11 gol ve 1 asistle oynarken bu sezon tüm kulvarlarda 40 müsabakaya çıkarak 23 gol, 3 asistlik performans sergiledi. 30'luk oyuncunun ülkesinin basınında şu yorumlar yapıldı: "Fenerbahçe, 40 maçta 23 gol ve 3 asist yapan Michy Batshuayi'nin performansından memnun. Bu, sözleşmenin uzatılmasına neden olur." Haberlerde, Fenerbahçe'nin Michy'nin 1 yıllık opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzatacağı vurgulandı.

3.5 MİLYON!..

Türkiye'ye ilk kez 2021- 22 sezonu başında Beşiktaş'a gelerek ayak basan Batshuayi, kiralama süresinin ardından Chelsea'ye geri dönmüştü. Fakat İngiltere ekibinde kadroda düşünülmeyen başarılı Belçikalı forvet, 2022-23 sezonu başında 3.50 milyon euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

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