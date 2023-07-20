İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2023 Perşembe / 3 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8056
  • EURO
    30,1447
  • ALTIN
    1704.17
  • BIST100
    6571.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Michy Batshuayi Marsilya'nın gündeminde değil
Spor

Michy Batshuayi Marsilya'nın gündeminde değil

Marsilya'nın Michy Batshuayi transferi hakkında Fransız basınından yeni bir haber gündeme geldi.

20 Temmuz 2023 Perşembe 01:29 - Güncelleme:
Michy Batshuayi Marsilya'nın gündeminde değil
ABONE OL

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'nin Marsilya'ya transferiyle ilgili Fransız basınından haber geldi.

Çıkan haberlere göre Marsilya'nın Kondogbia ve Renan Lodi transferleri sonrası Michy Batshuayi'ye yönelik bir hamlesinin olmadığı kaydedildi. Marsilya'nın Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan Pierre-Emerick Aubameyang'la ilgilendiği ve resmi açıklamanın beklendiği kaydedildi.

Haberlerde ayrıca Fenerbahçe'de çıktığı 32 maçta 20 gol kaydeden Batshuayi'nin sarı lacivertlilerden ayrılma isteğinin olmadığı da belirtildi.

2021 yılında Beşiktaş'a kiralık olarak imza atan Batshuayi, geçen sezon Chelsea'den 3.5 milyon euro bonservis ödenerek Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.