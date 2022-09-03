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Spor

Michy Batshuayi'nin Nottingham oyunu! Transferde ilginç detay

Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'ye transferi İngiltere'de gündem oldu. Nottingham Forest'la da görüşen Michy Batshuayi'nin, Premier Lig takımını Fenerbahçe ile yaptığı pazarlıkta koz olarak kullandığı ileri sürüldü.

Star Gazetesi3 Eylül 2022 Cumartesi 11:11 - Güncelleme:
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Fenerbahçe golcü transferinde mutlu sona ulaştı ve geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi'yi Chelsea'den bonservisiyle kadrosuna kattı. İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Nottingham Forest'la da görüşen Batshuayi'nin sarı lacivertli kulübe imza atması İngiliz basınında ise şaşkınlıkla karşılandı.

MİCHY BATSHUAYİ NOTTİNGHAM FOREST'I KOZ OLARAK KULLANDI

İngiltere'de transferin son gününde Nottingham ile kapsamlı bir görüşme yapan Belçikalı golcü ve menajerleri anlaşma sağlayamadı. Ancak İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Michy Batshuayi Nottingham Forest'ın bu girişimini Fenerbahçe'ye karşı bir koz olarak kullandı ve sarı lacivertli kulüpten daha kazançlı bir sözleşme elde etmeyi başardı.

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8 EYLÜL AVANTAJI

İngiltere'de transfer dönemi biterken, Türkiye'de ise transfer döneminin 8 Eylül'e kadar sürecek olması da Fenerbahçe lehine bir avantaj olarak vurgulandı.

YILLIK 3 MİLYON AVRO KAZANACAK

Sarı lacivertliler 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Batshuayi için Chelsea'ye 3.5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Belçikalı golcü ise yıllık 3 milyon avro kazanacak. 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon forma giydiği Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon 165 bin avro almıştı.

Star Gazetesi

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