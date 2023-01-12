Miguel Crespo'yu yıkan haber! Resmen duyurdular

Fenerbahçe'deki performansıyla büyük beğeni toplayan Miguel Crespo, Ligue 1 takımlarından Marsilya'nın gündemine gelmişti. Ancak Fransız ekibi, Miguel Crespo'nun yerine başka bir transfer yaptı.

MIGUEL CRESPO, MARSİLYA'NIN GÜNDEMİNDEYDİ

2021'in yazında Fenerbahçe'nin Portekiz ekiplerinden Estoril'den 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Portekizli oyuncu, Marsilya başta olmak üzere Napoli'yi peşine takmıştı.

FRANSA'DAN MIGUEL CRESPO'YU YIKAN HABER

Miguel Crespo'nun geçtiğimiz günlerde Marsilya'ya transfer olacağı iddia ediliyor ve transferin 10 milyon euro bonservisle gerçekleşeceği öne sürülüyordu. Ancak Fransız ekibi Portekizli oyuncu yerine, Atalanta'dan kiralık olarak Ruslan Malinovskyi'i kadrosuna kattığını açıkladı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 24 resmi maça çıkan Miguel Crespo, bunların 18'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1535 dakika süre alan Portekizli orta saha, 2 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.