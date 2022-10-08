Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte yıldızı sönen oyunculardan Miha Zajc devre arasını bekliyor. Geçen sezonun büyük çıkış yapan flaş oyuncusu Zajc, yeni sezona da iyi başladı ancak formasını kaptırdı.

Bir devrin sonu! Kim Min-Jae tahtını resmen yıktı Fanatik'in haberine göre; Sloven futbolcu bundan sonra sarı lacivertli takımda forma giymesinin zora girdiğini düşünürken, devre arasında özellikle İtalyan takımlarının tekliflerini yeniden masaya yatırıp, Fenerbahçe'den ayrılmayı planlıyor.