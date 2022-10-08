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Spor

Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un ilk 11'de düşünmediği Miha Zajc, Fenerbahçe'de forma giymesinin zora girdiğini düşünürken, devre arasında sarı lacivertli takımdan ayrılmayı planlıyor.

Fanatik8 Ekim 2022 Cumartesi 09:28 - Güncelleme:
Miha Zajc Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte yıldızı sönen oyunculardan Miha Zajc devre arasını bekliyor. Geçen sezonun büyük çıkış yapan flaş oyuncusu Zajc, yeni sezona da iyi başladı ancak formasını kaptırdı.

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Fanatik'in haberine göre; Sloven futbolcu bundan sonra sarı lacivertli takımda forma giymesinin zora girdiğini düşünürken, devre arasında özellikle İtalyan takımlarının tekliflerini yeniden masaya yatırıp, Fenerbahçe'den ayrılmayı planlıyor.

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