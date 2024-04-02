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Spor

Mikel Arteta'dan şampiyonluk sözleri!

Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta, takımın şansı hakkında konuştu.

2 Nisan 2024 Salı 20:09 - Güncelleme:
Mikel Arteta'dan şampiyonluk sözleri!
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Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, ligde Luton Town ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Şu anda olmak istedikleri yerde bulunduklarını söyleyen İspanyol teknik adam, şampiyonluk için gelen, kalan tüm maçları kazanmak zorunda olup olmadıkları yönelik soruyu da cevapladı. Arteta, "Şampiyonluk şansını kazanmak için tüm maçları kazanmak mı, bilmiyorum ama bu performansa yaklaşmak zorundasınız. Diğer takımların tutarlığını görebiliyorsunuz ve tarihsel olarak puan açısından da ihtiyaç duyulan şey bu." ifadelerini kullandı.

PREMIER LİG'DE PUAN DURUMU

Arsenal, 29 maç sonunda topladığı 65 puanla Premier Lig'de ikinci sırada yer alıyor. Ada'da ilk sıradaki Liverpool'un 67, üçüncü sıradaki Manchester City'nin ise 64 puanı var.

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