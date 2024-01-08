Mikel Arteta'dan transfer açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta, santrfor transferiyle ilgili konuştu.

İspanyol teknik adam, devre arasında santrfor transferinin gerçekçi görünmediğini söyledi.

Mikel Arteta, açıklamasında, "Şu anda gerçekçi görünmüyor. Benim işim ve bizim yapmamız gereken şey, oyuncularımızı geliştirmek, elimizdeki oyuncularla bir şeyler başarmaya çalışmak ve daha iyi sonuçlar elde etmek" sözlerini kullandı.

41 yaşındaki teknik adam sözlerine, "Neye ihtiyacımız olduğu ve neler yapabileceğimiz başka bir şey. Yapabileceğimiz şey, oyuncularımızı desteklemek ve arkasında durmak. Taraftarlardan takımı desteklemelerini istiyorum. Takımı destekleyin, desteği hak ediyorlar" dedi.