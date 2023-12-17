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Spor

Milan 3 puanı 3 golle aldı

İtalya Serie A'nın 16. hafta maçında Milan, sahasında ağırladığı Monza'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

17 Aralık 2023 Pazar 17:37 - Güncelleme:
Milan 3 puanı 3 golle aldı
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İtalya Serie A 16. hafta maçında Milan, sahasında Monza ile karşılaştı.

Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Tijjani Reijnders, 41. dakikada Jan-Carlo Simic ve 76. dakikada Noah Okafor kaydetti.

Milan ligde kaybettiği Atalanta maçı sonrası moral buldu. Monza ise son 5 maçta 2. mağlubiyetini aldı.

Puanını 32'ye çıkaran Pioli'nin öğrencileri 38 puanlı lider Inter'i takibi sürdürdü. Monza ise 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonrali haftasında Milan, Salernitana'ya konuk olacak. Monza ise Fiorentina'yı konuk edecek.

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