Milan, Alen Halilovic'i Beşiktaş'a kiralıyor
Milan'ın Hırvat futbolcusu Alen Halilovic, bir kez daha Beşiktaş'ın gündemine girdi.
İtalyan basını Milan formasıyla Serie A'da hiç şans bulamayan ve toplam 3 resmi maçta sahaya çıkabilen 22 yaşındaki Hırvat futbolcunun sezon sununa kadar Beşiktaş'a kiralanacağını iddia etti.
On numara pozisyonunda oynayan genç futbolcunun piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
(Takvim)
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