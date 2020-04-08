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Spor

Milan efsanesi Maldini'den sevindirici haber!

Milan'ın yaşayan efsanesi Paolo Maldini geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Oğlu Daniel Maldini'n de yakalandığı koronavirüs hastalığından tamamen iyileştikleri açıklandı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 16:06 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 16:06
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İtalya'dan koronavirüs müjdesi geldi. Milan efsanesi ve yöneticisi Paolo Maldini ile beraber oğlu Daniel Maldini'nin geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Bu üzücü haberin ardından karantina altına alınan her iki isim için de hastanede hummalı bir çalışma gerçekleştirilmiş ve yeniden sağlıklarına kavuşmaları için Çizme'de tüm birimler seferber edilmişti.

İTALYAN BASINI MÜJDEYİ VERDİ

La Gazzetta dello Sport'un aktardığı habere göre, Daniel Maldini'nin semptomları, artık corona virüsü göstermiyor.

TAMAMEN İYİLEŞTİLER

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Paolo Maldini'nin de iyileştiği aktarıldı. Ancak, Milan cephesinden konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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