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Spor

Milan evinde 2 golle kazandı

Milan, İtalya Serie A'nın 16. haftasında evinde Salernitana'yı 2-0 mağlup ederek puanını 38'e yükseltti.

4 Aralık 2021 Cumartesi 19:05 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 19:05
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İtalya Ligi Serie A'da 16. hafta karşılaşmasında Milan, Salernitana'yı ağırladı.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Milan'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Franck Kessie ve 18. dakikada Saelemaekers kaydetti.

Bu sonucun ardından Milan, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 38'e yükseltti. Ligdeki 12. mağlubiyetini alan Salernitana ise 8 puanla son sırada yer aldı.

Milan, gelecek hafta Udinese deplasmanına konuk olacak. Salernitana ise Fiorentina deplasmanına gidecek.

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