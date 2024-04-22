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Spor

Milan forvet için rotasını Fransa'ya çevirdi

İtalyan devi Milan, gelecek sezon için forvet arayışlarına başladı. Çizme ekibi, Lille'de forma giyen Jonathan David'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

22 Nisan 2024 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
Milan forvet için rotasını Fransa'ya çevirdi
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Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan ve gelecek sezon yarışın içine dahil olmak isteyen Milan transfer çalışmalarına başladı.

HEDEF LILLE'NİN YILDIZI

Milan sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Olivier Giroud alternatifini belirledi

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, Lille formasıyla iyi bir performans gösteren Jonathan David'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında 24 yaşındaki Kanadalı santrforun bu transfere sıcak baktığı ancak Milan'ın ciddi bir bonservis ödemesinin gerektiği de söylendi.

42 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Lille formasıyla 42 resmi maça çıkan Jonathan David bu karşılaşmalarda 24 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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