Milan, Julen Lopetegui ile anlaştı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Milan, geri sayıma geçti.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Stefano Pioli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Milan, Julen Lopetegui ile sözlü anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Haberde başarılı teknik adamla yıllık 4 milyon eurodan 3 senelik el sıkışıldığı belirtildi.

TARAFTARLAR İSTEMİYOR

Milan taraftaları, Lopetegui anlaşmasının basına düşmesiyle birlikte sosyal medya üzerinden bu karara tepki gösterdi.

JULEN'İN KARİYERİ

Porto, İspanya Milli Takımı, Real Madrid ve Sevilla'yı sırasıyla çalıştıran İspanyol teknik adam, son olarak Wolverhampton'da görev yapmıştı. Ağustos 2023'te İngiliz ekibinden ayrılan 57 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, Wolves'ta 27 maça çıktı ve 10 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı.