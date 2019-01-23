Milan, Krzysztof Piatek’i 35 milyon Euro karşılığında transfer etti
İtalyan devi Milan, bu sezon attığı gollerle Serie A’ya damga vuran Krzysztof Piatek’i transfer etti.
- Star Özel Haber / Tuna TUNCA
Higuain’in Chelsea ile anlaşmasının ardından forvet transferi için girişimlerini hızlandıran Milan, Krzysztof Piatek’i transfer etti.
35 MİLYO EURO
Genoa, Milan’ın 23 yaşındaki golcü için yaptığı 35 milyon Euro’luk teklifi kabul etti. Milano ekibiyle 5 yıllık kontrat imzalayacak olan Piatek, bugün sağlık kontrolünden geçecek.
Polonyalı golcünün Milan’a imza atmasının ardından Higuain de Londra’ya gidip Chelsea ile sözleşme imzalayacak.
19 MAÇTA 14 GOL ATTI
Genoa’da bu sezon ligde 19 maçta forma giyip 14 gol atan Krzysztof Piatek, Avrupa’nın dev kulüplerinin de radarındaydı.
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