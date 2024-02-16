Milan, Mike Maignan'ın bonservisini belirledi!

Serie A'da lider Inter'in gerisinde kalan Milan, başarılı kalecisi için flaş bir karar aldı.

Calciomercato'nun haberine göre; İtalyan devi, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Mike Maignan'a bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro'dan yeni bir sözleşme teklif etti. 28 yaşındaki file bekçisinin 8 milyon euro istediği belirtildi.

BONSERVİSİNİ DE BELİRLEDİ

İtalyan ekibi ayrıca, Chelsea ve Bayern Münih'in izlediği Maignan için 100 milyon €'luk bir bonservis bedeli belirledi.

Milan'ın 2021 yılında Lille'den 15 milyon euro'ya transfer ettiği Fransız file bekçisi, İtalyan ekibinde 97 maça çıktı.