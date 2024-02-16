İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2024 Cuma / 7 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8389
  • EURO
    33,204
  • ALTIN
    1993.16
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milan, Mike Maignan'ın bonservisini belirledi!
Spor

Milan, Mike Maignan'ın bonservisini belirledi!

İtalya Serie A ekibi Milan, deneyimli kalecisi Mike Maignan ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı. Öte yandan, başarılı file bekçisinin bonservis bedeli 100 milyon euro olarak belirlendi.

16 Şubat 2024 Cuma 19:49 - Güncelleme:
Milan, Mike Maignan'ın bonservisini belirledi!
ABONE OL

Serie A'da lider Inter'in gerisinde kalan Milan, başarılı kalecisi için flaş bir karar aldı.

Calciomercato'nun haberine göre; İtalyan devi, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Mike Maignan'a bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro'dan yeni bir sözleşme teklif etti. 28 yaşındaki file bekçisinin 8 milyon euro istediği belirtildi.

BONSERVİSİNİ DE BELİRLEDİ

İtalyan ekibi ayrıca, Chelsea ve Bayern Münih'in izlediği Maignan için 100 milyon €'luk bir bonservis bedeli belirledi.

Milan'ın 2021 yılında Lille'den 15 milyon euro'ya transfer ettiği Fransız file bekçisi, İtalyan ekibinde 97 maça çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.