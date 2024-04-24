Milan, orta saha transferinde rotayı Madrid'e çevirdi!

Gelecek sezon mutlak başarı isteyen Milan, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

AS'ta yer alan habere göre; Milan, Real Madrid forması giyen 27 yaşındaki orta saha Dani Ceballos'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

REAL MADRİD'İN ÖNCELİĞİ SATIŞ

Ancak Real Madrid'in İspanyol oyuncuyu bonservisi ile satmak istediği ve tecrübeli oyundan 10 milyon euro gelir beklediği ifade edildi.

LA LIGA'DAN İLGİ

Ayrıca Ceballos'a La Liga ekipleri Real Betis ve Atletico Madrid'in de ilgisinin bulunduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid ile 21 maça çıkan Ceballos, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.