İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2024 Cuma / 18 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5344
  • EURO
    35,0105
  • ALTIN
    2439.01
  • BIST100
    9716.77
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Milan, Paulo Fonseca'nın peşinde

Sezon sonunda Stefano Pioli ile yolları ayırmayı planlayan Milan'ın teknik direktörlük görevine Paulo Fonseca'yı getirmek istediği ileri sürüldü.

26 Nisan 2024 Cuma 00:36 - Güncelleme:
Milan, Paulo Fonseca'nın peşinde
ABONE OL

Ligde ve Avrupa'da istediği başarıyı elde edemeyen Milan'da teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu doğrultuda Milan'dan sürpriz bir hamle geldi.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Milan, Fransız ekibi Lille'in teknik direktörü Paulo Fonseca'nın menajeriyle temaslara başladı.

İtalyan devinin, Fonseca'yı yeni sezonda takımın başında düşündüğü bir numaralı isim olarak seçtiği belirtildi.

Milan'ın yanı sıra Temmuz ayında Lille ile sözleşmesi sona erecek Fonseca için Fransa'dan başka taliplerin de olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Fonseca, Lille ile bu sezon çıktığı 43 maçta 21 galibiyet, 15 beraberlik ve 7 yenilgi alırken 1.81'lik puan ortalaması yakaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.