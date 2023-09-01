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Spor

Milan, Rafa Mir transferinde sona yakın

İtalyan ekibi Milan, Sevilla'da forma giyen İspanyol forvet Rafa Mir ile anlaşmaya vardı.

1 Eylül 2023 Cuma 18:18 - Güncelleme:
Milan, Rafa Mir transferinde sona yakın
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Avrupa'da transferin son gününe girilirken İtalyan devi Milan forvet hattına çarpıcı bir hamle geliyor.

Milan, Sevilla'da forma giyen İspanyol forvet Rafa Mir transferi konusunda oyuncuyla ve kulübüyle anlaşma sağladı.

Leicester City'de forma giyen Patson Daka ile de ilgilenen ancak bu transferde istediği sonuca ulaşamayan İtalyan ekibi B planı olan Rafa Mir transferini zorunlu satın alma maddesi ile kiralık olarak gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

26 yaşındaki Rafa Mir geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla çıktığı 36 maçta 8 gol 1 asist kaydetti.

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