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Spor

Milan seriyi sürdürüyor!

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Milan, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti.

17 Mart 2024 Pazar 19:07 - Güncelleme:
Milan seriyi sürdürüyor!
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İtalya Serie A 29. hafta maçında Hellas Verona ile Milan karşı karşıya geldi. Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Milan 3-1 kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Theo Hernandez, 50. dakikada Christian Pulusic ve 79. dakikada Samuel Chukwueze kaydetti. Hellas Verona'da tek golü 65. dakikada Tijjani Noslin kaydetti.

Üst üste üçüncü kez kazanan Milan, puanını 62 yaparak ikinciliğini sürdürdü. Hellas Verona ise 26 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Milan, Fiorentina deplasmanına gidecek. Hellas Verona, Cagliari deplasmanına gidecek.

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