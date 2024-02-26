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Spor

Milan, Theo Hernandez'in bonservisini belirledi!

İtalyan devi Milan, son zamanlarda performansıyla dikkat çeken ve birçok kulübü peşine takan Theo Hernandez için 100 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

26 Şubat 2024 Pazartesi 21:39 - Güncelleme:
Milan, Theo Hernandez'in bonservisini belirledi!
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Milan'da gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Theo Hernandez'in talipleri artıyor.

Bayern Münih'in ilgilendiği yıldız futbolcu için İtalyan ekibi, dev bir bonservis bedeli belirledi.

Tuttomercato'ya göre; Milan, Bayern Münih'in ilgilendiği Theo Hernandez için 100 milyon euro bonservis belirledi.

Haberin detaylarında Bayern Münih'te Davies'in Real Madrid'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu ve yazın Alman devinin transfer için resmi adımları atacağı ifade edildi.

Öte yandan Milan'ın oyuncu ve menajeriyle kısa süre içinde görüşme yapacağı ve yeni bir sözleşme teklif edeceği kaydedildi.

26 yaşındaki oyuncunun, İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2026'da sona erecek. Milan formasıyla 200 maça çıkan Theo, 28 gol ve 37 asistlik performans sergiledi.

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