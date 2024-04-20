Milan'da Fonseca sesleri!

Ligde ve Avrupa'da istediği başarıyı elde edemeyen Milan'da teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrılması bekleniyor. Bu doğrultuda Milan'dan flaş bir hamle geldi.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Milan, Fransız ekibi Lille'in teknik direktörü Paulo Fonseca'nın menajeriyle temaslara başladı.

İtalyan devinin, Fonseca'yı yeni sezonda takımın başında düşündüğü bir numaralı isim olarak seçtiği belirtildi.

Milan'ın yanı sıra Temmuz ayında Lille ile sözleşmesi sona erecek Fonseca için Fransa'dan başka taliplerin de olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Fonseca, Lille ile bu sezon çıktığı 43 maçta 21 galibiyet, 15 beraberlik ve 7 yenilgi alırken 1.81'lik puan ortalaması yakaladı.