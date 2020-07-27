Milan'da Hakan Çalhanoğlu kararı verildi

27 Temmuz 2020 Pazartesi 21:36 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 21:36

Milan'da corona virüsü arasının ardından takımın bir numaralı yıldızı olan Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi. Milli oyuncunun, 4 yıllık bir sözleşme üzerinden anlaştığı ve senelik 3.5 milyon euro kazanacağı ve kontratta bonusların da olacağı kaydedildi.

Milan'dan bir süredir ayrılmak istemediğini kaydeden Çalhanoğlu'nun kontratı gelecek sezon sonunda bitiyordu.

36 MAÇTA 10 GOL 8 ASİST

2017 yazında Leverkusen'den Milan'a 23.3 milyon euro bonservisle transfer olan 26 yaşındaki Türk milli yıldız, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı.