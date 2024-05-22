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Spor

Milan'da karar verildi! Hedef Paulo Fonseca

Stefano Pioli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Milan, teknik direktörlük görevine Paulo Fonseca'yı getirmek istiyor.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 15:40 - Güncelleme:
Milan'da karar verildi! Hedef Paulo Fonseca
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Milan, Stefano Pioli sonrası teknik direktörlük koltuğunu Paulo Fonseca'ya emanet etmek istiyor.

KARAR FONSECA

Di Marzio'nun haberine göre, Pioli ile yollarını ayırmaya hazırlanan Milan, yeni teknik direktör için Fonseca'nın adında karar kıldı.

Lille'den yeni sözleşme teklifi alan ve Marsilya'nın da ilgilendiği Fonseca'nın da Milan'ın projesine sıcak baktığı ifade edildi.

Milan'da Fonseca'ya 3 yıllık sözleşme verileceği ve 51 yaşındaki teknik adama rekabetçi bir takım kurulacağı yönünde güvence verildiği kaydedildi. Fonseca'nın bu şartlar altında Milan'ın projesini kabul ettiği vurgulandı.

AYRILIK SONRASI İMZA

Stefano Pioli ile ayrılık görüşmelerine devam eden Milan, İtalyan teknik adama veda ettikten sonra Fonseca'yı resmi olarak göreve getirecek.

Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren Fonseca'nın geleceğinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

  • Paulo Fonseca
  • Milan
  • teknik direktör

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