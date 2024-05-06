Milan'da Sergio Conceiçao gündemi!

Gelecek sezon için yeni teknik direktör arayışlarına geçen Milan'da Porto'nun Portekizli teknik direktörü Sergio Conceiçao ismi öne çıktı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Sergio Conceiçao, Porto'nun yeni başkanı Andre Villas-Boas ile geleceği için görüşmelerde bulunacak.

Öte yandan Milan'da Paulo Fonseca, Roberto Martinez, Mark van Bommel ve Maurizio Sarri'nin de gündeme alındığı ancak taraftarların en çok Antonio Conte'yi istediği öne sürüldü.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir Milan taraftar sitesinde yapılan ankette "Hangi Portekizli teknik direktörü istersiniz?" sorusu soruldu ve Sergio Conceiçao ile Paulo Fonseca isimleri sunuldu. Kullanıcılar, yüzde 95 ile Conceiçao ismine oy verdi.