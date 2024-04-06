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Spor

Milan'dan 50 milyon euroluk harekat!

Serie A devi Milan, Bologna'da forma giyen Joshua Zirkzee'yi 50 milyon euro ve şu anda Bologna'da kiralık oynayan oyuncusu Alexis Saelemaekers'in bonservisi karşılığında kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

6 Nisan 2024 Cumartesi 01:26 - Güncelleme:
Milan'dan 50 milyon euroluk harekat!
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Serie A ekibi Bologna'da forma giyen Joshua Zirkzee gösterdiği performansla Avrupa devlerinin listesine girdi.

Bu doğrultuda La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, 22 yaşındaki golcü oyuncu için harekete geçti.

50 MİLYON EURO TEKLİF

Serie A devinin Zirkzee'yi 50 milyon euro ve şu anda Bologna'da kiralık oynayan oyuncusu Alexis Saelemaekers'in bonservisi karşılığında kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

BOLOGNA'NIN İSTEĞİ BELLİ OLDU

Haberde, Bologna'nın yıldız oyuncu için 75 milyon euro bonservis istediği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Zirkzee bu sezon Bologna formasını 31 maçta giyerken 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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