Milan'dan tarihi geri dönüş!

İtalya Serie A 21. hafta maçında Udinese ile Milan karşı karşıya geldi. Bluenergy Stadyumu'nda oynanan maçı Milan 3-2 kazandı.

Udinese'nin gollerini 42. dakikada Lazar Samardzic ve 62. dakikada Florian Thauvin kaydetti. Milan'ın golleriyse 31. dakikada Loftus-Cheek, 83. dakikada Luka Jovic ve 90+3'te Noah Okafor'dan geldi.

MAIGNAN'A IRKÇI TEZAHÜRAT

Maçın 32. dakikasında Udinese tribünlerinden Maignan'a yapılan ırkçı tezahüratlar sonrası Fransız kaleci eldivenlerini çıkarıp kaleyi terk etti ve soyunma odasına doğru yöneldi. Milanlı oyuncular soyunma odasına giden Maignan'ı ikna etmek için peşinden gitti. Yaklaşık 5 dakika sonra Maignan ikna oldu ve Milan takımı sahaya döndü. Milan'ın sahaya dönmesi ile birlikte oyun yeniden hareketlendi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Udinese 18 puanda kaldı. Konuk ekip Milan ise 45 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Udinese, Atalanta deplasmanına gidecek. Milan, sahasında Bologna'yı ağırlayacak.