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Spor

Milan'dan Yunus Musah harekatı

İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Milan, Valencia'nın genç yıldızı Yunus Musah'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

30 Temmuz 2023 Pazar 18:06 - Güncelleme:
Milan'dan Yunus Musah harekatı
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İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Serie A devi Milan, Valencia forması giyen orta saha oyuncusu Yunus Musah'ı 20 milyon Euro + bonuslar karşılığında kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı ekibin Valencia ile ücret konusunda anlaştığı ve oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirmek üzere Milano'ya getirip yakın zamanda da oyuncuyu kadrosuna katacağı belirtildi.

Ayrıca Milan'ın 20 yaşındaki genç yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Valencia formasını geçtiğimiz sezon 37 kez terleten Musah 2 asistlik performans sergiledi.

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