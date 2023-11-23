Milan'ın 15 yaşındaki yıldızı forma bekliyor

Geçtiğimiz günlerde Milan A takımı ile antrenmanlara çıkma şansı yakalayan 15 yaşındaki santrfor Franscesco Camarda, yeni bir heyecana hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan, hafta sonunda oynanacak Fiorentina karşılaşmasında cezalı Giroud ve Okaka'dan yoksun olurken kadroda bir değişikliğe gidecek.

Bu doğrultuda teknik direktör Stefano Pioli'nin karşılaşmaya en ileri uçta Luka Jovic ile başlayacağı belirtilirken, 15 yaşındaki golcü oyuncu Camarda'yı da yedek soyunduracağı aktarıldı.

GENÇ TAKIMDA 7 GOL

Bu sezon Milan genç takımlarıyla 13 karşılaşmada 7 gol atan Camarda, İtalyan futbolunda dikkatle izlenen genç isimler arasında yer alıyor.

BU SEZON REKOR ÜSTÜNE REKOR

15 yaşındaki İtalyan forvet, bu sezon çıktığı karşılaşmalarda rekor üstüne rekor kırdı. Gençler seviyesinde attığı gollerle kendinden söz ettiren genç isim, Eylül ayında oynanan Milan ile Sassuolo U19 takımları arasında oynanan maçta gol atarak bu lig kategorisin de gol atan en genç oyuncu oldu.

Daha sonrasında UEFA Gençlik Ligi'nde Newcastle United'a karşı da gol atan Camarda, 15 yıl, 195 günle UEFA Gençlik Ligi'nde en genç gol atan isim olmayı başardı.

Camarda son olarak, futbol tarihinin 3 büyük 19 yaş altı turnuvasının hepsinde gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.