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Spor

Milli ara Beşiktaş'a moral oldu

Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları milli takımlarında oldukça iyi performans sergiledi. Bu durum teknik direktör Burak Yılmaz ve ekibini memnun etti.

Takvim19 Ekim 2023 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
Milli ara Beşiktaş'a moral oldu
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılacak olan Beşiktaş'ta milli takıma giden oyuncuların gösterdikleri performanslar 37 yaşındaki genç hoca Burak Yılmaz'ı fazlasıyla memnun etti.

Milot Rashica, Kosova formasıyla Andorra'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyette 2 gol, 1 asistle başrol oynarken Kazakistanlı Bakthiyor Zaynutdinov da ülkesinin Finlandiya'yı 2-1 mağlup ettiğ maçta 2 golle yıldızlaştı.

Letonya maçının ikinci yarısında oyuna giren Cenk Tosun ise attığı 2 golle dikkat çekti. Bu üç ismin skorer performansı derbi öncesi teknik sorumlu Burak Yılmaz'ı sevindirdi. Genç hocanın derbide maçın gidişatına göre üç ismi de kullanmayı planladığı öğrenildi.

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