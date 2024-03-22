Milli ara Fenerbahçe'ye ilaç gibi gelecek

Hem Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'de sakatlıklar en büyük problem olarak öne çıkıyor.

Yoğun fikstürde teknik heyet zaman zaman zorluk yaşarken milli maçlar için verilen arada birçok oyuncunun iyileşip takıma dönecek olması keyifleri de yerine getirdi.

3 Nisan'da oynanacak Adana Demirspor maçına kadar tam 7 futbolcu sakatlıklarını atlatacak. Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Bonucci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Cengiz Ünder sakatlıklarını geride bırakarak teknik direktör İsmail Kartal'dan forma bekleyecek.

Özellikle deneyimli çalıştırıcı stoper hattındaki sayısal olarak da azalmadan dolayı sıkıntı yaşıyordu. İsmail Kartal, Tadic'in de yorgun düştüğü maçlar da sol kanat için Joshua King'in gelişini sabırsızlıkla bekliyor.