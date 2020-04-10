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Spor

Milli atlet Tuğba Güvenç karantinadan mesaj yolladı: ''Devletimiz bize çok iyi bakıyor''

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından Düzce'ye getirilerek yurda yerleştirilen milli atlet Tuğba Güvenç, 13 gün boyunca devletin kendilerine çok iyi baktığını belirtti.

10 Nisan 2020 Cuma 19:59 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 19:59
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından Düzce'ye getirilerek yurda yerleştirilen milli atlet Tuğba Güvenç, 13 gün boyunca devletin kendilerine çok iyi baktığını belirterek, "Polis teşkilatımızı kutluyor devletimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Etiyopya'da kampta olan 6 milli atletten bir olan ve 13 gün önce Düzce'deki Necla Pekolcay Yurdu'na yerleşen Tuğba Güvenç, çektiği teşekkür videosunu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderdi.

Tuğba, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından temin edilen spor malzemeleri ile karantinada da antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.

Karantina süreci boyunca devletin tüm imkanlarıyla kendilerini çok iyi ağırladığını ve ne talepleri olduysa yerine getirildiğini videoda dile getiren Tuğba, "Karantina sürecinde sosyal mesafeyi koruyarak antrenman yapabilme imkanı sağlayan devlet ve kurum yetkililerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yurtta her şeyin çok güzel olduğunu vurgulayan Tuğba, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirlerine uyarak çalışmalarımıza devam ettim. Bugün karantinamın son günü. Güvenliğimiz için burada gece gündüz demeden bizleri bekleyen polis arkadaşlarımızın 'Polis Haftası'nı kutluyorum. Bize burada çok iyi baktılar. 13 gün boyunca yemeklerimiz düzenli verildi, sağlık kontrollerimiz yapıldı ve çeşitli aktiviteler yapılarak burada sıkılmamamız sağlandı. Sağlık ve spor bakanlıklarımızdan hediyeler gönderildi. Sağlık durumumuz çok iyi. Bizim burada spor yaparak zinde kalmamızı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı'mıza, sağlığımızı güvence altında tutan Sağlık Bakanımıza, bizimle ilgilen tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum."

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