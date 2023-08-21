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Spor

Milli atlet Yasmani Copello, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Macari,standa düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışan milli atlet Yasmani Copello, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 23:35 - Güncelleme:
Milli atlet Yasmani Copello, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı
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Milli atlet Yasmani Copello, Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Milli atlet Yasmani Copello, Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başardı.

Başkent Budapeşte'de devam eden organizasyonda milli atlet Yasmani Copello, erkekler 400 metre engelli kategorisinde yarıştı.

48.66'lık derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alan Yasmani Copello, ayrıca sezonun en iyisi derecesini koştu.

  • Yasmani Copello
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  • Paris Olimpiyat

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