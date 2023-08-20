Milli atlet Yasmani Copello'nun hedefi final

Milli atlet Yasmani Copello, Dünya Şampiyonası'nda final koşmak istediğini açıkladı.



Yasmani Copello, başkent Budapeşte'de yarı finale kaldığı elemelerden sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Son sette yarıştığı sporcuların güçlü olduğunu belirten Yasmani Copello, yarı finale kaldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Sıcak havanın koşarken kendisi etkilediğini ifade eden milli atlet, "Sıcaktan dolayı enerjim bitti. Sıcağın da etkisiyle bugün biraz kötüydüm. Bu akşam güzel dinleneceğim. Yarına daha hazır olacağım." ifadesini kullandı.

Yasmani Copello, yarınki yarı final koşusunu "final" gibi gördüğünü vurgulayarak, "Sıcaklar olmasa daha iyi derece elde edebilirdim. Bundan sonra bana göre iki final koşacağım. İnşallah ilk hedefim yarın finale yükselmek. Bunu başarabileceğime inanıyorum. Dünya şampiyonasında final koşmak ve başarılı olmak istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Olimpiyat ve dünya şampiyonasında birer madalyası var

Milli atlet, 2016'da Brezilya'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda 400 metre engellide bronz madalya kazanırken, 2017'de İngiltere'de yapılan dünya şampiyonasında da gümüş madalya elde etti.

Yasmani Copello'nun Avrupa Şampiyonası'nda ise bir altın, bir gümüş ve bir de bronz madalyası bulunuyor.