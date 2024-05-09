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Spor

Milli boksör Rabia Topuz, yoğun bakıma alındı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli boksör Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alındığını açıkladı.

9 Mayıs 2024 Perşembe 19:43 - Güncelleme:
Milli boksör Rabia Topuz, yoğun bakıma alındı
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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli sporcu Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yoğun bakımda yattığını açıkladı.

Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Milli sporcularımızdan Rabia Topuz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakımda yatmaktadır. Kendisini acil şifalar diliyoruz."

Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden 23 yaşındaki milli sporcu için Fenerbahçe'de geçmiş olsun mesajı yayımladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Boks Şubemizin madalyalı boksörü Rabia Topuz'un geçirdiği rahatsızlık sonucu yoğun bakım alındığı haberini öğrenmiş bulunuyoruz. Sporcumuz Rabia Topuz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  • milli boksör
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