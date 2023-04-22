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Spor

Milli güreşçi Adem Burak Uzun altın madalya kazandı

Milli güreşçi Adem Burak Uzun, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kilogramda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

IHA22 Nisan 2023 Cumartesi 22:10 - Güncelleme:
Milli güreşçi Adem Burak Uzun altın madalya kazandı
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Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kilogramda milli güreşçi Adem Burak Uzun finalde Azerbaycanlı Eldaniz Azizli'yi 11-3 yenerek altın madalya kazandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de devam eden Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 55 kilogramda milli güreşçi Adem Burak Uzun, Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Adem, Ermeni rakibi Rudik Mkrtchyan'ı 12-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gürcü rakibi Nugzari Tsurtsumia ile karşılaşan milli sporcu minderden 13-3 üstün ayrılarak finale çıktı.

Final müsabakasında da Azerbaycanlı Eldaniz Azizli ile karşılan Adem Burak Uzun, minderden 11-3 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

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