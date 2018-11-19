'Milli güreşçi Enes Uslu secdeye gittiği için yenik sayıldı'

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi serbest Stil 70 kiloda temsil eden Enes Uslu'nun Rus rakibi David Baev ile oynadığı mücadelenin yankıları sürüyor. Yarı finaldeki karşılaşmanın ilk bölümlerinde iyi bir mücadele ortaya koyarak 6-0 öne geçen ancak daha sonra müsabakanın 6-6 sona ermesinin ardından maç sonu ihtar puanıyla yenik sayılan Enes Uslu, elde ettiğini yüksek puanlardan ötürü kazanması gereken müsabakayı bu karar sonrası kaybederek derin üzüntü yaşamıştı. Dün ise bronz madalya için mindere çıkan Enes Uslu, repesajdan gelen Özbek rakibi Ramazan İbodov'u 4-2 yenerek dünya üçüncülüğünün sahibi oldu.

MUSA AYDIN: "HAKKIMIZ YENDİ"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise, yarı finaldeki maça ilişkin alınan hakem kararlarına tepki gösterdi. Federasyon olarak maç sonu verilen ihtar kararıyla müsabakanın kaybedilmesi üzerine itirazda bulunduklarını belirten Başkan Aydın, "Maçın sonucuna göre Enes kazanıyordu. Ancak karşı taraf itiraz etti ve bunun ardından maalesef Rus sporcu galip sayıldı. İhtar kararı maçı yöneten 3 hakemden değil, itiraza bakan hakemlerden geldi. Uygulama yanlış. Bizim itirazımız da bu yüzden, hakkımız yendi. Maç bittikten sonra hangi düşünceyle verilirse verilsin bu olamaz. Bu ihtar puanı maçın içerisinde verilebilirdi ancak verilmedi. Nedeni ise Enes'in pasif güreşmesi olarak gösterildi. Hakem komitesi toplanacak, itirazımızı yaptık. Bu kararı alan hakemin ceza almasını istiyoruz. Elbette sporda bu tür hakem hataları oluyor, sadece Enes'e değil, diğer ülkelere de oluyor ancak bizim de canımız yandığı için tepkimizi koyduk" dedi.

SPORCUNUN AİLESİNDEN İDDİA

Genç sporcunun ailesi ise kararın Enes'in sevinç gösterisinde "Allah-u Ekber" demesi ve secdeye yatmasından ötürü gerçekleştiğini iddia etti. Genç sporcunun babası Vahit Uslu, "Oğlum rakibini yendiği halde 'Allah-u Ekber' dediği için, secdeye yattığı için haksızlığa uğradı. Yetkililere sesleniyoruz. Yüzde 100 haksızlık olduğunu düşünüyorum. Düdükten sonra ilk kez ihtar kabul edilmiş. İnşallah daha ilerisi için dünya üçüncülüğü iyi olacak" dedi.

Amcası Bekir Uslu ise, haklarının teslim edilmesini istedi.

Enes Uslu ise dünya üçüncülüğünün ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Kur'an-ı Kerim'deki Ali-İmran suresinden alıntı yaparak, "Sakın yılmayın, üzüntüye kapılmayın, eğer iman ediyorsanız, mutlaka üstün gelirsiniz" ifadelerini kullandı.

(DHA)