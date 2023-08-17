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Spor

Milli Judocular, Zagreb Grand Prix'sinde madalya arayacak

Milli judocuların da madalya mücadelesi yapacağı ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Zagreb Grand Prix'si cuma günü başlayacak.

17 Ağustos 2023 Perşembe 20:03 - Güncelleme:
Milli Judocular, Zagreb Grand Prix'sinde madalya arayacak
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Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-20 Ağustos tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek organizasyona milli judocular, başantrenör Irakli Uznadze'nin yanı sıra Onur Akgün, Derya Cıbır Zengi ve Şahin Tursak koordinesinde hazırlandı.

Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şöyle:

Erkekler: 60 kilo Salih Yıldız ve Mihraç Akkuş, 66 kilo Muhammed Demirel ve Abdullah Berkin Özcan, 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Umalt Demirel, 81 kilo Vedat Albayrak ve Muhammed Koç, 90 kilo Mihael Zgank, 100 kilo Mert Şişmanlar, +100 kilo Munir Ertuğ

Kadınlar: 52 kilo Zeliha Cinci, 57 kilo Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 63 kilo Minel Akdeniz, 70 kilo Fidan Ögel, 78 kilo Kayra Özdemir ve Hilal Öztürk.

  • Zagreb Grand Prixsi
  • Milli judocular
  • 2024 Paris Olimpiyatları

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