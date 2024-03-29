Milli kayakçılar'dan Yunanistan'da 9 madalya!

Yunanistan'da alp disiplininde düzenlenen Uluslararası FIS Kupası'nda milli kayakçılar 9 madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Parnasoss kasabasında 15 ülkeden 55 sporcunun yarıştığı organizasyonda milli sporcular Ceren Reyhan Yıldırım, Sıla Kara ve Ada Hasırcı mücadele etti.

Alp disiplinindeki müsabakalarda milli sporculardan Ceren Reyhan Yıldırım 4 altın, Sıla Kara 3 gümüş ve 1 bronz, Ada Hasırcı ise 1 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, milli kayakçıları ve antrenörlerini tebrik etti.